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Обвиняемый в шпионаже крымчанин Яцкин попросил Зеленского включить его в "список обмена"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Арестованный по обвинению в госизмене житель Крыма Иван Яцкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому о включении его в так называемый список обмена, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Николай Полозов.

"Яцкин написал письмо президенту Украины с просьбой включить его в обменный список, и передал мне. Я прилетел в Киев и сегодня подал в офис президента это заявление", - сказал он.

Адвокат уточнил, что аналогичное заявление в ближайшее время будет передано для Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

По словам Полозова, вопрос об обмене заключенными в настоящее время обсуждается руководством Украины и РФ. Однако, уточнил адвокат, кто попал в список, пока не известно.

Жителю Крыма Яцкину предъявлено обвинение в госизмене в форме шпионажа (статья 275 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет заключения.

Свою вину он не признает.

По словам адвоката, у его подзащитного два гражданства - российское и украинское.

По версии следователей, Яцкин собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.

Адвокат уточнил, что материалы дела находятся под грифом "секретно", в связи с чем он не может раскрывать подробностей обвинения и личности своего подзащитного. Вместе с тем, защитник отметил, что Яцкин является многодетным отцом, а по роду деятельности "не имеет отношения к военным".

В настоящее время Яцкин содержится в СИЗО "Лефортово". По словам защитника, он страдает рядом заболеваний, "которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО является совершенно непозволительной роскошью".

Адвокат отметил, что Яцкин был задержан в Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В декабре суд продлил ему срок ареста до марта. По этому обвинению Яцкину грозит до 20 лет лишения свободы.

Крым Иван Яцкин Владимир Зеленский

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