ФСБ завершила предварительное следствие по делу крымчанина Яцкина о госизмене

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ФСБ завершила предварительное следствие в отношении жителя Крыма Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Николай Полозов.

"Следственное управление ФСБ России завершило предварительное расследование в отношении Ивана Яцкина, ему было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена). Сегодня следователь должен направить материалы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал адвокат.

По словам Полозова, уголовное дело будет рассмотрено Верховным судом Крыма в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела сведений составляющих государственную тайну РФ. Защита ожидает, что в течение ближайших трех недель Яцкин будет этапирован в Крым.

Яцкин, имеющий российское и украинское гражданства, был задержан 16 октября 2019 года в своем доме в Крыму и доставлен в Москву.

Следствие продолжалось 17 месяцев.

По словам адвоката, следствие считает, что в 2016 году крымчанин передал Службе безопасности Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.

Наказание по предъявленному ему обвинению предусматривает от 12 до 20 лет заключения.

В ходе расследования, свою вину он не признавал. По словам адвоката, Яцкин является многодетным отцом, а по роду деятельности "не имеет отношения к военным".

Вместе с тем, сам Яцкин надеется, что состоятся переговоры об обмене и он сможет вернуться к своим родным. Как сообщил ранее "Интерфаксу" Полозов, Яцкин еще в прошлом году написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в обменный список.