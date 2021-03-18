Студент колледжа стал фигурантом уголовного дела из-за комментария в соцсети

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Астрахани в отношении 18-летнего студента колледжа возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в интернете (ч.2, ст. 205 УК), сообщили в СКР. Дело возбуждено по материалам ФСБ и полиции.

По версии следствия, в октябре 2018 года он написал в соцсети в открытом доступе комментарий к новости о совершенном террористическом акте, в котором положительно оценил действия террориста-смертника.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий взорвал бомбу в здании УФСБ в Архангельске, погиб сам и ранил трех сотрудников. По факту было возбуждено уголовное дело о теракте.