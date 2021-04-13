Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

Житель Урала оштрафован на полмиллиона рублей за комментарии в соцсети

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд оштрафовал на 500 000 рублей жителя закрытого города Новоуральска за публичное оправдание терроризма в соцсети, сообщили в управлении СК по Свердловской области.

Суд и следствие установили, что в марте 2019 года подсудимый у себя дома с телефона опубликовал три комментария под новостью в открытом сообществе. Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза усмотрела в этих комментариях признаки публичного оправдания теракта.

Делом, возбужденным по ч.2 ст.205.2 УК, занимался следственный отдел ЗАТО Новоуральск. Кроме психолого-лингвистической экспертизы, по делу была проведена амбулаторная психиатрическая экспертиза подозреваемого, у него дома прошли обыски, были допрошены свидетели.

Подсудимый вину признал.

Руководитель пресс-служба областного ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что комментарии с оправданием терроризма выявили сотрудники центра противодействия экстремизму (Центра "Э") регионального главка.

СКР МВД Новоуральск Центральный военный суд Свердловская область

Новости по теме

Новости

В Черное море направились 15 военных кораблей РФ

В России выявлены 8 173 новых случая заражения коронавирусом

В России выявлены 8 173 новых случая заражения коронавирусом

"Невская мануфактура" в Петербурге сгорела до остова

ГИБДД предупредила об отсутствии защиты фотографий машин при техосмотре

ГИБДД предупредила об отсутствии защиты фотографий машин при техосмотре

Власти Крыма разрешили лагерям принимать детей из всех регионов РФ

В МИД заверили, что РФ не откажется от защиты русскоязычного населения

Гендиректор "Невской мануфактуры" и его зам задержаны по делу о пожаре

Потушен пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой"

Потушен пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой"

Что случилось этой ночью: вторник, 13 апреля

Обгоревшее тело нашли на месте пожара в "Невской мануфактуре"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');