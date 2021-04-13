Житель Урала оштрафован на полмиллиона рублей за комментарии в соцсети

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд оштрафовал на 500 000 рублей жителя закрытого города Новоуральска за публичное оправдание терроризма в соцсети, сообщили в управлении СК по Свердловской области.

Суд и следствие установили, что в марте 2019 года подсудимый у себя дома с телефона опубликовал три комментария под новостью в открытом сообществе. Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза усмотрела в этих комментариях признаки публичного оправдания теракта.

Делом, возбужденным по ч.2 ст.205.2 УК, занимался следственный отдел ЗАТО Новоуральск. Кроме психолого-лингвистической экспертизы, по делу была проведена амбулаторная психиатрическая экспертиза подозреваемого, у него дома прошли обыски, были допрошены свидетели.

Подсудимый вину признал.

Руководитель пресс-служба областного ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что комментарии с оправданием терроризма выявили сотрудники центра противодействия экстремизму (Центра "Э") регионального главка.