Прокуратура потребовала заменить штраф за репост реальным сроком

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура потребовала заменить калининградке Людмиле Стеч штраф в 350 000 рублей за репост сообщения об "архангельском террористе" на реальный срок в колонии, сообщила "Интерфаксу" адвокат Мария Бонцлер.

По ее словам, прокуратура считает штраф слишком мягким наказанием для того, чтобы дело могло стать уроком тем, кто легкомысленно относится к обсуждению терроризма в социальных сетях.

19 ноября выездная коллегия второго Западного окружного военного суда признала Стеч виновной по статье 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ее оштрафовали на 350 000 рублей, прокурор требовал отправить ее на 5,5 года в колонию общего режима.

Бонцлер отметила, что и такой штраф стал для ее подзащитной жестким наказанием: Стеч - безработная и теперь никуда не может устроиться, "так как за этот репост уже находится в базе Роскомнадзора, что отпугивает потенциальных работодателей".

Адвокат напомнила, что Стеч не подозревала, что ее репост расценят как оправдание терроризма.

31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий принес бомбу в приемную УФСБ в Архангельске. Она взорвалась. Он погиб, были ранены еще три сотрудника ФСБ. Действия Жлобицкого были расценены как теракт. С тех пор ряд постов и комментариев в интернете стали поводом для возбуждения дел об оправдании и пропаганде терроризма.

6 июля военный суд назначил псковской журналистке Светлане Прокопьевой 500 000 рублей штрафа за публикацию, в которой следствие усмотрело оправдание действий Жлобицкого. Гособвинитель просил для нее шесть лет колонии.