В России выявили еще 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 699 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Вторую неделю подряд число новых случаев коронавируса держится на уровне, превышающем 9 тысяч в сутки, за исключением среды, когда было выявлено 8 998 заражений.

За минувшие сутки в России по выздоровлении выписаны 12 337 человек, от коронавируса умерли 443 пациента.

В Москве зафиксировали 1 809 новых случаев COVID-19, 51 человек скончался, 1 902 пациента выздоровели.

Наименьший прирост зарегистрирован в Чукотском АО (три случая), в Еврейской АО (два случая) и в Ненецком АО (один случай).

С начала распространения коронавируса в России всего зарегистрировано 4 млн 437 тыс. 938 случаев коронавирусной инфекции (+0,22% за минувшие сутки), 94 267 умерших и 4 млн 049 тыс. 373 выписанных.

Еще 921 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 605 - в Московской области, 348 - в Нижегородской области, 242 - в Ростовской области, 214 - в Самарской области, 206 - в Воронежской области, 181 - в Иркутской области, 171 - в Саратовской области, 152 - в Свердловской области, 138 - в Челябинской области, 132 - в Пермском крае.

Кроме того, 129 случаев выявлены в Красноярском крае, 127 - в Волгоградской области, по 124 - в Ленинградской области, Краснодарском крае, 122 - в Ставропольском крае, 117 - в Башкирии, 112 - в Алтайском крае, 111 - в Пензенской области, 110 - в Тверской области, 105 - в Карелии, 104 - в Омской области, по 103- в Ярославской и Кировской областях. По 101 новому заболевшему - в Курской, Вологодской и Тульской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.