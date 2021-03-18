В России за сутки выявлено 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Еще 9803 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Накануне в России впервые с начала 2021 года число новых заболевших опустилось ниже 9 тысяч случаев, но за сутки увеличилось почти на тысячу. Ранее эпидемиологи предупреждали о возможных колебаниях значений.

За сутки в стране скончались 460 человек, общее число жертв COVID-19 достигло 93 824.

Поправились и выписаны 4,03 млн пациентов, в том числе 12 061 за последние сутки.

Новые случаи выявлялись в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 1934. Следом идут Петербург - 918, Московская область - 537.

Наименьший прирост за сутки зарегистрирован в Ненецком АО - четыре случая, в Еврейской АО - три, и по два случая в Тыве и Чукотском АО.

За все время пандемии в РФ было зарегистрировано 4,42 млн случаев инфицирования коронавирусом.

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