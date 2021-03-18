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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:58Заразились
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The Lancet сообщил, что риск повторного заражения COVID-19 выше у пожилых людей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Люди старше 65 лет, переболевшие COVID-19, имеют больше шансов повторно заразиться коронавирусом, чем более молодые, свидетельствуют данные исследования, опубликованного научным журналом The Lancet.

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Согласно ему, защита в общей популяции от повторного заражения COVID-19 составляет 80% и выше у тех, кто моложе 65 лет. Для людей 65 лет и старше она составляет примерно 47%, а это означает, что представители такой группы более склонны к повторному заражению.

Ученые пришли к выводу, что на естественную защиту нельзя полагаться, а вакцинация всех групп населения является наиболее надежной для обеспечения защиты от COVID-19.

Авторы исследования заявили, что полученные результаты подчеркивают важность мер по защите пожилых людей во время пандемии, в первую очередь речь идет о дистанцировании и приоритетности их вакцинации.

Несколько исследований показали, что вакцины против COVID-19 имеют гораздо более высокий уровень нейтрализующих антител, чем те, которые присутствуют при естественной инфекции. Это дает вакцинированным людям гораздо более длительный и качественный уровень защиты.

Коронавирус COVID-19

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