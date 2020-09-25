Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председателем наблюдательного совета Сбербанка избран министр финансов Антон Силуанов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в пятницу.

Ранее набсовет Сбербанка возглавлял бывший председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, он занимал этот пост с 2002 года.

Набсовет на пятничном заседании выбрал нового председателя, после того как новый состав набсовета был избран акционерами. Годовое собрание акционеров Сбербанка в первый раз прошло в заочной форме. Держатели бумаг могли проголосовать по вопросам повестки с 4 по 24 сентября. В пятницу, 25 сентября, были подведены итоги голосования.

Как сообщалось, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и замминистра финансов РФ Владимир Колычев вошли в набсовет вместо главного аудитора Банка России Валерия Горегляда и начальника ГУ ЦБ по ЦФО Надежды Ивановой.

Кроме Чернышенко и Колычева, в набсовет Сбербанка также вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, помощник президента РФ Максим Орешкин, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, зампред Сбербанка Белла Златкис, глава Сбербанка Герман Греф и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

ЦБ РФ 10 апреля передал 50% акций Сбербанка правительству, передача еще одной обыкновенной акции состоялась позднее. Таким образом, контролирующим акционером Сбербанка сейчас является российское правительство.