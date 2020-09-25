Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председателем наблюдательного совета Сбербанка избран министр финансов Антон Силуанов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в пятницу.

Ранее набсовет Сбербанка возглавлял бывший председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, он занимал этот пост с 2002 года.

Набсовет на пятничном заседании выбрал нового председателя, после того как новый состав набсовета был избран акционерами. Годовое собрание акционеров Сбербанка в первый раз прошло в заочной форме. Держатели бумаг могли проголосовать по вопросам повестки с 4 по 24 сентября. В пятницу, 25 сентября, были подведены итоги голосования.

Как сообщалось, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и замминистра финансов РФ Владимир Колычев вошли в набсовет вместо главного аудитора Банка России Валерия Горегляда и начальника ГУ ЦБ по ЦФО Надежды Ивановой.

Кроме Чернышенко и Колычева, в набсовет Сбербанка также вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, помощник президента РФ Максим Орешкин, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, зампред Сбербанка Белла Златкис, глава Сбербанка Герман Греф и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

ЦБ РФ 10 апреля передал 50% акций Сбербанка правительству, передача еще одной обыкновенной акции состоялась позднее. Таким образом, контролирующим акционером Сбербанка сейчас является российское правительство.

Антон Силуанов Минфин Сбербанк Герман Греф

Новости

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В Крыму решили построить опреснительную установку

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

Песков не увидел противоречий в словах Лаврова и Нарышкина о "Новичке"

Власти РФ задумались об ускорении вакцинации от COVID из-за роста заболеваемости

Пандемия коронавируса

В Госдуме допустили возвращение школ на "удаленку" из-за COVID-19

Предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области заподозрили в еще одном убийстве

Предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области заподозрили в еще одном убийстве
Пандемия коронавируса

Фавипиравир внесут в список жизненно важных лекарств в течение недели

Фавипиравир внесут в список жизненно важных лекарств в течение недели
Пандемия коронавируса

В Москве под COVID-19 перепрофилируют еще восемь больниц

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');