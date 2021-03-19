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Сбербанк проведет годовое собрание акционеров онлайн

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 23 апреля в заочном формате видеоконференции, сообщил глава банка Герман Греф.

ГОСА Сбербанка впервые в истории прошло в заочной форме в сентябре 2020 года из-за пандемии. Акционерам дали время на голосование по вопросам повестки с 4 по 24 сентября, 25 сентября были подведены итоги голосовния.

24 февраля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, который продлил до 31 декабря 2021 года возможность проведения годовых собраний участников АО и ООО в заочной форме.

19 марта Греф также сказал, что после пандемии около 30% сотрудников Сбербанка останутся на удаленной работе или будут работать в смешанном формате. В бизнес-план уже заложена экономия за счет сокращения офисных площадей. Греф также пообещал создать sharing workplaces - специальные рабочие места, куда можно будет приходить в любое время и получить компьютер и рабочее место.

Весной и осенью 2020 года, в разгар волн пандемии, группа Сбера переводила на удаленку до 70% сотрудников, на спаде заболеваемости доля удаленщиков сокращалась до примерно 30%.

Хроника 09 января 2020 года – 19 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Сбербанк Герман Греф коронавирус

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