Двое пострадавших при взрыве в Химках находятся в тяжелом состоянии

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Из четырех госпитализированных при взрыве в многоэтажном доме в Химках двое находятся в тяжелом состоянии, еще один человек - в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Еще один находится в состоянии средней степени тяжести. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, говорится в сообщении.

Взрыв в девятиэтажном доме 1983 года постройки по улице Зеленая, 16 в Химках произошел утром в пятницу. В результате обрушились межкомнатные перегородки и произошел пожар в двух квартирах, также обрушилась часть фасада, были повреждены балконы, выбиты стекла.

По последним данным, погибли три человека, четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 238 УК РФ).