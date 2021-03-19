Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

Двое пострадавших при взрыве в Химках находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при взрыве в Химках находятся в тяжелом состоянии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Из четырех госпитализированных при взрыве в многоэтажном доме в Химках двое находятся в тяжелом состоянии, еще один человек - в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Еще один находится в состоянии средней степени тяжести. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, говорится в сообщении.

Взрыв в девятиэтажном доме 1983 года постройки по улице Зеленая, 16 в Химках произошел утром в пятницу. В результате обрушились межкомнатные перегородки и произошел пожар в двух квартирах, также обрушилась часть фасада, были повреждены балконы, выбиты стекла.

По последним данным, погибли три человека, четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Химки Московская область

Новости по теме

Новости

Минцифры расширит круг лиц, которым запрещено учреждать СМИ в России

Минцифры расширит круг лиц, которым запрещено учреждать СМИ в России

Пеликаны могли погибнуть в Дагестане от столкновения с ЛЭП

Пеликаны могли погибнуть в Дагестане от столкновения с ЛЭП

Самолет из Турции экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за отказа двигателя

Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами

Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами

Путин назначил в новый состав ЦИК пять членов, включая Памфилову

Путин назначил в новый состав ЦИК пять членов, включая Памфилову

Набиуллина рассказала о выборе ЦБ в отношении ключевой ставки

ЦБ допустил возвращение экономики РФ к докризисному уровню к концу года

ЦБ допустил возвращение экономики РФ к докризисному уровню к концу года

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

За хищение 10 млрд руб. задержали экс-глав энергосбытовых компаний

За хищение 10 млрд руб. задержали экс-глав энергосбытовых компаний

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');