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Ремонт дома в Химках после взрыва может занять пять месяцев

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ремонт девятиэтажного жилого дома в Химках, который получил серьезные повреждения при взрыве 19 марта, может продлиться пять месяцев, сообщил вице-премьер правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Мы подготовили за выходные техническое заключение по восстановлению конструкций. Придется разбирать практически половину фасада седьмого, восьмого девятого этажа третьего и четвертого подъездов, чтобы это все аккуратно восстановить", - сказал он на совещании у губернатора Андрея Воробьева.

Жильцам четвертого подъезд не разрешат жить в своих квартирах во время ремонта.

Глава Химок Дмитрий Волошин сообщил, что в четвертом подъезде живут 82 человека. Из них 27 заявили, что хотят переехать в отели, 18 уже переехали в минувшие выходные. Остальные переедут 26 марта, добавил он.

Взрыв в здании 1983 года постройки на Зеленой улице произошел в минувшую пятницу утром. Предположительно, там взорвался газ. Погибли три человека, еще четверо пострадали. В здании обрушилась часть фасада, заграждения лоджий, межкомнатные и межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами.

По факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей (ч.3 ст. 238 УК).

Губернатор Воробьев ранее предполагал, что на восстановление разрушенных конструкций уйдет три недели.

Химки Московская область Евгений Хромушин Андрей Воробьев Дмитрий Волошин

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