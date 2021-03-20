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Что произошло за день: суббота, 20 марта

Перенос запуска ракеты "Союз" со спутниками, выводы экспертов о вакцине AstraZeneca, Олимпиада без иностранных болельщиков

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки зарегистрировали 9 632 случая COVID-19. Вылечились еще 11 279 человек, скончались 392 пациента.

- В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода на площади около 700 квадратных метров. В региональном МЧС заверили, что инцидент не представляет угрозы для населенных пунктов: ближайший из них расположен в пяти километрах.

- Причиной появления тромбов после прививки AstraZeneca могла стать аутоиммунная реакция. К такому выводу независимо друг от друга пришли две группы экспертов из Германии и Норвегии. При этом немецкий специалист подчеркнул, что такие осложнения после укола редки и их можно диагностировать по анализу крови.

- Пуск "Союза" с иностранными спутниками перенесли на 22 марта. Это уже второй перенос: ранее в субботу по техническим причинам было принято решение запустить ракету в воскресенье. Между тем в "Роскосмосе" днем заявили о штатном состоянии ракеты-носителя.

- Киевский суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич". Предприятие при этом продолжит работу с сохранением коллектива. Ранее стало известно, что украинские власти решили национализировать "Мотор Сич", после чего китайские инвесторы инициировали арбитраж.

- Турция вышла из Конвенции Совета Европы по защите женщин от насилия.

- Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио. О механизме возврата билетов станет известно позднее. От волонтеров из-за границы организаторы также откажутся, исключение сделают для незаменимых специалистов, например, носителей редких языков.

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