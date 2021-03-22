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Следствие попросило суд арестовать губернатора Белозерцева

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следствие просит заключить на два месяца под арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов дела, обвиняемых в коррупции.

Ходатайства следователя об аресте на срок до 20 мая Белозерцева, а также главы группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, Геннадия Маркова и Федора Федотова поступили в Басманный суд Москвы, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве").

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление возглавляемой Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств, медицинских изделий, реактивов, закупаемых за счёт бюджета для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Никто из фигурантов дела свою вину не признает.

О задержании Белозерцева стало известно накануне, 21 марта.

Иван Белозерцев Пензенская область Басманный суд Ирина Софинская

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