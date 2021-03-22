Пензенский губернатор Белозерцев не признал вину в коррупции

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не признает вину в коррупции, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.

"Никто из задержанных вину не признает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одному из подозреваемых Борису Шпигелю несколько раз уже вызывали скорую помощь из-за состояния здоровья.

"Плохое самочувствие связано с жалобами на боли в сердце и давлением", - сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье, 21 марта, СКР сообщил о задержании Белозерцева по делу о взятке в 31 млн рублей. Также задержан бизнесмен Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", и другие подозреваемые.

В зависимости от роли каждого задержанные подозреваются в даче и получении взятки (часть 5 статьи 291, часть 6 статьи 290 УК РФ).

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

По мнению следствия, взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств, медицинских изделий, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.