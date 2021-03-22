Суд в Москве 8 апреля рассмотрит административное дело Ройзмана

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве назначил на 8 апреля рассмотрение дела бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана об административном правонарушении, следует из материалов суда.

По данным картотеки суда, будет рассматриваться дело по ст.20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной). Гражданам по этой статье грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

Ройзман подтвердил информацию о суде "Интерфаксу" и сообщил, что пока не знает, будет ли присутствовать на заседании. "Если я нужен буду, я буду присутствовать. Если нет, то будет мой представитель", - сказал экс-мэр.

Как сообщалось, 13 марта сотрудники правоохранительных органов задержали десятки человек, в том числе Ройзмана, в московской гостинице "Измайлово Дельта", где планировался съезд муниципальных депутатов, организованный проектом "Объединенные демократы".

Позже задержанных отпустили из полиции, составив административные протоколы, в том числе по статье 20.33 КоАП РФ.