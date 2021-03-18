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Суд рассмотрит дела бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана 26 марта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Октябрьский суд назначил на 26 марта рассмотрение двух административных протоколов, составленных на бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Ему вменяют нарушения в связи с несогласованными акциями в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.

В суд дела поступили 17 марта.

Ройзман был задержан 13 марта на съезде муниципальных депутатов в Москве. Тогда полиция задержала около 200 человек. В ГУ МВД Москвы заявили, что задержаны были нарушители санитарно-эпидемиологических требований, а среди них обнаружились участники организации, признанной нежелательной для России. Однако на задержанных составили протоколы по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Когда Ройзман вернулся в Екатеринбург, в аэропорту "Кольцово" к нему подошли полицейские и ознакомили с составленными на него протоколами об участии в акциях за Навального.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Екатеринбург Евгений Ройзман Октябрьский суд МВД Алексей Навальный Москва

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