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Всеми российскими COVID-вакцинами можно привиться повторно

Всеми российскими COVID-вакцинами можно привиться повторно
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" возможна, также как и другими вакцинами, заявили в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии (ЦНИИ) Роспотребнадзора.

"В ЦНИИ Эпидемиологии опровергли невозможность повторной вакцинации Спутником V", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В пресс-службе привели слова замдиректора ЦНИИЭ Натальи Пшеничной, которая заявила, что ее высказывания о ревакцинации "Спутником V" были истолкованы некорректно.

"Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" поняты некорректно. Имелось в виду, что после прививки через 1-2 года возможна ревакцинация другими вакцинами - "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", - уточнила Пшеничная.

18 января по поручению президента РФ в стране началась массовая вакцинация. В настоящее время россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи - "Спутник V". Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора. Ожидается, что третью российскую вакцину - "КовиВак"- введут в гражданский оборот 28 марта.

коронавирус Спутник V Роспотребнадзор

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