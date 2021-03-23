Путин к осени может отказаться от COVID-ограничений в своем графике

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассчитывает к осени вернуться к обычному рабочему графику, при котором не будут ограничиваться его контакты и поездки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у него спросили, почему Путин решил сделать прививку именно сейчас, хотя ранее он якобы говорил, что вакцинируется осенью.

"Президент не говорил, что он сделает (прививку) осенью. Президент на встрече с главными редакторами говорил, что в начале осени ему уже нужно быть в обычном активном состоянии с точки зрения перемещений, с точки зрения общения с людьми, с учетом того, что в сентябре будут думские выборы и так далее, и что нужно прийти к этому моменту таким образом, чтобы сохранялся на необходимом уровне иммунитет", - ответил Песков.

Ранее стало известно, что Путин намерен привиться от коронавируса во вторник, 23 марта. Как ожидается, президент вакцинируется вечером, он не будет превращать свою вакцинацию в публичное мероприятие, заявил Песков.