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ЦБ разрешил пополнять анонимные кошельки для проездных до апреля 2021 года

ЦБ разрешил пополнять анонимные кошельки для проездных до апреля 2021 года
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что продлил с 1 октября до 1 апреля 2021 года период, когда он не будет наказывать банки за пополнение анонимных электронных кошельков для транспортных карт.

В результате у операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону и продолжить помогать гражданам пополнять транспортные карты наличными.

Также продлен срок для операций по пополнению электронных средств платежа, которыми оплачиваются услуги питания в образовательных организациях и услуги дополнительного образования.

С 3 августа вступили в силу поправки в закон о Национальной платежной системе, которые ограничили пополнение анонимных электронных кошельков наличными. Под запрет не попадают школьные карты и транспортные карты, выпущенные транспортными организациями. ЦБ тогда дал банкам и операторам транспортных карт время до 1 октября 2020 года, чтобы скорректировать их системы.

До того момента граждане могли получить наличными средства, аккумулированные на неперсонифицированных средствах платежа (электронные карты, кошельки) в размере не более 5000 рублей в течение календарного дня либо не более 40 000 рублей в течение календарного месяца. Без идентификации можно было проводить операции, при которых остаток электронных денежных средств в любой момент не превышал 15 000 рублей, с упрощенной идентификацией - 60 000 рублей, при полной идентификации - до 600 000 рублей.

Принятый закон запретил выдачу наличных с использованием анонимных электронных средств платежей без проведения упрощенной идентификации. Также без упрощенной идентификации нельзя перевести деньги на свой банковский счет.

Банк России

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