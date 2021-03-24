Правительство Пензенской области подало в отставку

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство Пензенской области ушло в отставку в связи с отрешением от должности губернатора Ивана Белозерцева, сообщили "Интерфаксу" в областном правительстве. При этом чиновники продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Вечером 23 марта президент Владимир Путин досрочно отправил Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Центризбирком назначил досрочные выборы губернатора в Пензенской области на 19 сентября 2021 года.

Белозерцев был задержан 21 февраля и на следующий день арестован по решению Басманного суда. Ему вменяют получение взяток от бизнесмена Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова на общую сумму свыше 31 млн рублей.

Как считает следствие, за взятки компания Шпигеля "БИОТЭК" получала преимущества на конкурсах за получение госконтрактов на услуги по контролю за закупками лекарств и медизделий в интересах региона.

По делу проходят шесть человек. Кроме Белозерцева, Шпигелей и Колоскова, это Геннадий Марков и Федор Федотов. Никто из фигурантов дела свою вину не признает.

Как говорил источник "Интерфакса", Белозерцев получал от Шпигеля взятки не только деньгами, а, к примеру, после избрания губернатором он получил в подарок часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей. Посетившая Белозерцева в СИЗО член ОНК Москвы Марина Литвинович сообщила с его слов, что он не сразу узнал, что часы очень дорогие и хотел их вернуть, но не успел из-за пандемии.