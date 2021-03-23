Бензин дорожает на АЗС во всех округах России кроме ДФО

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Во всех округах России, кроме Дальнего Востока цены на бензин на АЗС растут десятую неделю подрядсвидетельствуют данные ЦДУ ТЭК на 18 марта. В Дальневосточном федеральном округе цены замерли на прошлой неделе после двух недель активного повышения.

Наибольший рост цен на прошлой неделе наблюдался в Ивановской и Омской областях - на 20-30 копеек, Кировской области (+35-45 копеек), Татарстане (+41-42 копеек) и Туве (+8-57 копеек). В остальных регионах рост цен составил менее 30 копеек.

В результате средние цены бензина Аи-92 на прошлой неделе выросли в России еще на 10 копеек - до 44,77 рубля за литр, Аи-95 - на 7 копеек, до 48,05 рубля за литр. Цены на зимнее дизельное топливо выросли за неделю на 1 копейку - до 49,45 рубля за литр, на летнее - на 94 копейки, до 47,83 рубля за литр (не используется на Дальнем Востоке и на Урале).

Цены на заправках России непрерывно растут с начала января. В конце января цены на заправках Дальнего Востока приостановили рост и были стабильными в течение трех недель. Тогда из-за остановки установки каталитического риформинга на Хабаровском НПЗ "Независимой нефтегазовой компании" автомобилисты Хабаровского края, Приморья, Амурской области, Еврейской АО и Забайкалья испытывали дефицит бензина. Работа установки на Хабаровском НПЗ была возобновлена 3 февраля, а 6 февраля начался выпуск бензина Аи-95. В конце февраля цены на бензин на Дальнем Востоке снова пошли вверх.