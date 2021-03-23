Еще три дела завели после поджога "огнеупорного" памятника в Татарстане

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане возбудили еще три уголовных дела по факту возгорания в городе Заинске "огнеупорного" памятника Воину-освободителю. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике во вторник.

"В ходе расследования уголовного дела следователями выявлены нарушения, допущенные как на стадии изготовления, так и приемки памятника в эксплуатацию. Сегодня по данным фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в ноябре 2019 года между исполкомом Заинска и индивидуальным предпринимателем из Зеленодольска (Татарстан) был заключен муниципальный контракт на изготовление и установку памятника.

"В дальнейшем изготовитель отразил в актах выполненных работ недостоверные сведения о материалах, применявшихся при изготовлении памятника, завысив их стоимость. При этом, в нарушение технического задания при изготовлении памятника использовались горючие материалы", - отмечается в релизе.

По информации пресс-службы, в мае 2020 года должностные лица исполкома города и МУП "Центр жилищно-коммунального хозяйства и технологического контроля" приняли выполненные работы, не убедившись, что объект отвечает требованиям безопасности.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в ведомстве.

Вечером 16 марта на бульваре Победы в Заинске сгорел шестиметровой памятник Воину-освободителю из композитного материала, установленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае прошлого года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а, б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений).

Полиция установила, что к поджогу причастны три девочки и мальчик в возрасте от 9 до 11 лет. По предварительным данным, они подожгли на вечном огне венок, после чего пламя перекинулось на памятник. В отношении родителей детей были составлены административные материалы.

По информации, размещенной на сайте Заинского муниципального района Татарстана, памятник был изготовлен "из огнеупорного материала - полимера".