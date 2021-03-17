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После возгорания памятника в Татарстане завели уголовное дело

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту возгорания в городе Заинск памятника Воину-освободителю, сообщил журналистам старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев в среду.

Дело квалифицировано по п. "а, б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества либо посвященных дням воинской славы России).

Галиев уточнил, что расследование дела взято на контроль в городской прокуратуре.

Ранее сообщалось, что во вторник, 16 марта, вечером на бульваре Победы в Заинске сгорел шестиметровой памятник Воину-освободителю из композитного материала, установленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае прошлого года.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что незадолго до случившегося на камеры видеонаблюдения попали несколько молодых людей, в том числе одна девушка. Причиной инцидента, по его словам, могло стать неосторожное обращение с огнем этих молодых людей.

По информации, размещенной на сайте Заинского муниципального района Татарстана, памятник был изготовлен "из огнеупорного материала - полимера".

Татарстан

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