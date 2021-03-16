Памятник Воину-освободителю из огнеупорного материала сгорел в Татарстане

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Татарстанском городе Заинск сгорел памятник Воину-освободителю, изготовленный из "огнеупорного материала" и установленный к юбилею Победы в Великой Отечественной войне менее года назад.

В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану журналистам сообщили, что сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило в 18:39. "Горел памятник Воину-освободителю из композитного материала. В 18:50 открытое горение было ликвидировано на площади 6 кв.метров. Причина пожара устанавливается", - сообщило ведомство.

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил журналистам, что прокуратура начала проверку, в ходе которой предстоит выяснить исполнение контрактных обязательств при установке памятника, в том числе в части соблюдения технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём нескольких молодых людей. "Незадолго до случившегося на камеры видеонаблюдения попали три-четыре молодых человека, в том числе одна девушка", - уточнил собеседник агентства.

На сайте Заинского муниципального района Татарстана сообщается, что новый шестиметровый памятник Воину-освободителю, установленный на месте прежнего в мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был изготовлен "из огнеупорного материала - полимера".