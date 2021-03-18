Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:22Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

Детский омбудсмен в Татарстане заступилась за детей, сжегших памятник

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на заседании Госсовета республики в четверг призвала не наказывать детей, поджегших монумент Неизвестному солдату в городе Заинске, а вести с ними работу.

"Не считаю, что нужно наказывать детей, потому что это дети младшего школьного возраста, которым родители не объяснили, что такое памятник, что такое память героев. Поэтому здесь нам нужно бороться не со следствием, а с причиной. А причина – это работа с семьями, с детьми, со школой", - сказала Волынец, комментируя инцидент с памятником.

В РоссииВ Татарстане хотят завести дело на чиновников после сожжения "огнеупорного" памятникаЧитать подробнее

Детский омбудсмен отметила, что планирует поездку в Заинск. "Но мне бы не хотелось, чтобы это было какое-то точечное решение проблемы, тушение пожара, а чтобы это была системная, методическая работа. Так как ребенок, который не знает, что такое хорошо и что такое плохо, ведет себя подобным образом", - резюмировала Волынец.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник на бульваре Победы в Заинске сгорел шестиметровой памятник Воину-освободителю из композитного материала, установленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае прошлого года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а, б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений).

Полиция установила, что к поджогу причастны три девочки и мальчик в возрасте от 9 до 11 лет. По предварительным данным, они подожгли на вечном огне венок, после чего пламя перекинулось на памятник. В отношении родителей детей составлены административные материалы.

Татарстан

Новости

Кремль заявил, что Путин не поедет на военный парад в Афинах

Песков назвал слова Байдена о Путине "очень плохими высказываниями"

Косачев объяснил жесткие ответы Байдена по РФ тем, что тот не все услышал

Косачев объяснил жесткие ответы Байдена по РФ тем, что тот не все услышал

Торговые центры METRO получили угрозы об отравлении продуктов

Пандемия коронавируса

Попова предложила не ждать скорой отмены масочного режима

В Госдуме заявили, что РФ учла неудачу с Telegram и теперь сможет заблокировать Twitter

Убитый в Уфе юрист представлял в суде интересы депутата Госдумы

Убитый в Уфе юрист представлял в суде интересы депутата Госдумы
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

Росрыболовство не поверило предупреждению о сбоях в добыче сардин иваси

Росрыболовство не поверило предупреждению о сбоях в добыче сардин иваси

"Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ"

"Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');