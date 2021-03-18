Детский омбудсмен в Татарстане заступилась за детей, сжегших памятник

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на заседании Госсовета республики в четверг призвала не наказывать детей, поджегших монумент Неизвестному солдату в городе Заинске, а вести с ними работу.

"Не считаю, что нужно наказывать детей, потому что это дети младшего школьного возраста, которым родители не объяснили, что такое памятник, что такое память героев. Поэтому здесь нам нужно бороться не со следствием, а с причиной. А причина – это работа с семьями, с детьми, со школой", - сказала Волынец, комментируя инцидент с памятником.

Детский омбудсмен отметила, что планирует поездку в Заинск. "Но мне бы не хотелось, чтобы это было какое-то точечное решение проблемы, тушение пожара, а чтобы это была системная, методическая работа. Так как ребенок, который не знает, что такое хорошо и что такое плохо, ведет себя подобным образом", - резюмировала Волынец.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник на бульваре Победы в Заинске сгорел шестиметровой памятник Воину-освободителю из композитного материала, установленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае прошлого года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а, б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений).

Полиция установила, что к поджогу причастны три девочки и мальчик в возрасте от 9 до 11 лет. По предварительным данным, они подожгли на вечном огне венок, после чего пламя перекинулось на памятник. В отношении родителей детей составлены административные материалы.