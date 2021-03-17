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В Татарстане хотят завести дело на чиновников после сожжения "огнеупорного" памятника

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура направила в следственные органы Татарстана материалы для возбуждения дела против бывшего руководителя исполкома города Заинска по делу о возгорании монумента Неизвестному солдату.

Как сообщил журналистам старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, проверка показала, что муниципальный заказчик в ходе приемки не убедился, что объект отвечает требованиями пожарной безопасности.

В аукционной документации указывалось требование использования негорючих материалов, но в итоге памятник оказался не огнеупорным.

Вечером 16 марта на бульваре Победы в Заинске сгорел шестиметровой памятник Воину-освободителю из композитного материала, установленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае прошлого года. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений".

В РоссииПамятник Воину-освободителю из огнеупорного материала сгорел в ТатарстанеЧитать подробнее

В поджоге монумента подозреваются три девочки и мальчик в возрасте от 9 до 11 лет. По предварительным данным, они подожгли на Вечном огне венок, после чего пламя перекинулось на памятник. В отношении родителей детей составлены административные материалы.

В прокуратуре сообщили, что направили материалы следствию для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего руководителя исполкома Заинска по статье "халатность" и предпринимателя, выполнившего работы по изготовлению памятника, по статьям "мошенничество", "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

Татарстан Заинск

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