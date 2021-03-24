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Что произошло за день: среда, 24 марта

Санкции Канады против российских официальных лиц, проверка выставки Body Worlds в Москве, открывающийся для россиян Кипр и скорая весна в Москве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за ситуации с Навальным. В список включены, в частности, глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор Росгвардии Виктор Золотов.

- Юрий Борисов заявил о возможной блокировке экспорта в РФ из США всей высокотехнологичной продукции. Ограничения могут коснуться авиаотрасли. Вице-премьер РФ подчеркнул, что России требуется импортозамещение.

- Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Навального. По его словам, в колонии у оппозиционера начала болеть спина, он не может ступать на ногу.

- Глава СКР получил проверить анатомическую выставку Body Worlds в Москве. В комитете сослались на негативные отзывы в прессе и критику общественников. Между тем организаторы выставки заявили о публикации ложных сведений об экспозиции, из-за которых создается необъективное впечатление о ней.

- В Сочи задержали лицеиста, который планировал нападение на одноклассников. У него, в частности, нашли компоненты для изготовления взрывчатки.

- Источник сообщил о выезде свидетеля по "делу Голунова" за границу. По его данным, бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров переехал, предположительно, в Черногорию.

- Кипр начнет принимать российских туристов с 1 апреля. При отрицательных ПЦР-тестах и отсутствии контактов с заболевшими им не придется соблюдать карантин по прилете.

- В России коронавирус выявили еще у 8 861 человека. Вылечились 10 355 пациентов, скончался 401 заболевший.

- В Московском зоопарке погиб краснокнижный белоголовый сип. По данным пресс-службы, один из посетителей решил подразнить птицу одноразовой перчаткой. Позднее ее обнаружили в кишечнике сипа.

- Метеорологи прогнозируют, что снег в Москве полностью стает к 6 апреля. При этом в ЦОДД советуют автомобилистам не спешить с заменой резины.

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