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Песков заявил, что Кремль не следит за состоянием здоровья Навального

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не следят за состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального.

"Нет, не следят, никакой информации не запрашивали. За состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит их администрация, это их функция", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне защита Навального заявила о том, что у него сильно ухудшилось самочувствие в колонии. Между тем тюремные медики оценивают состояние здоровья оппозиционера как удовлетворительное.

Как сообщили в пресс-бюро УФСИН по Владимирской области, 24 марта в подведомственных управлению учреждениях по заявлению осужденных проводились медицинские обследования. В том числе обследовали и Навального, медики сочли, что его состояние здоровья "стабильное, удовлетворительное", сказали в пресс-бюро.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

ИК-2, где содержится Навальный, расположена в городе Покров Владимирской области.

Директор ФСИН Александр Калашников заявил ранее, что угрозы безопасности и здоровью Навального в колонии нет.

Дмитрий Песков Алексей Навальный ФСИН Владимирская область

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