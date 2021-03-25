Главу района в Пензенской области задержали по делу о взяточничестве

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава администрации Пензенского района одноименной области задержан по подозрению в получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным сайта администрации района, его руководителем является Сергей Козин.

Как сообщает следствие, 24 марта 2021 года глава администрации получил взятку в размере 200 тысяч рублей от генерального директора одной из компаний через посредника - главу администрации Алферьевского сельсовета. Деньги служили вознаграждением за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района.

После передачи денег оба чиновника были задержаны. В отношении главы района дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)), в отношении главы администрации Алферьевского сельсовета - по статье о посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании меры пресечения.

По данным сайта "Единой России", Козин является членом партии. В должности главы администрации Пензенского района работает с 2016 года. Ранее занимал пост замминистра финансов региона, в 2010 году был главой администрации города Кузнецка.

Дело пензенского губернатора о взятке

Ранее в марте губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан по подозрению в коррупции. По данным следствия, в 2020 году он получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление возглавляемой Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов в медицинской отрасли.

Басманный суд Москвы 22 марта арестовал на два месяца Белозерцева и других фигурантов дела.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белозерцева в связи с утратой доверия. 24 марта правительство Пензенской области ушло в отставку.

Досрочные выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.