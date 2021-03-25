СК предъявил обвинение двум пензенским чиновникам, попавшимся на взятке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Пензенской области главе администрации Пензенского района и главе Алферьевского сельсовета, задержанным по подозрению во взяточничестве, предъявили обвинения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону. По версии следствия, глава района получил взятку от главы сельсовета.

О задержании обоих стало известно ранее в четверг. Меру пресечения им определят в пятницу.

Следствие считает, что взятка в 200 000 рублей была передана 24 марта, глава сельсовета был посредником. Взятку чиновникам дал гендиректор компании за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории района.

На сайте районной администрации говорится, что главой района с 2016 года является Сергей Козин. Ранее занимал пост замминистра финансов региона, в 2010 году был главой администрации города Кузнецка.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан и арестован по подозрению в коррупции. По данным следствия, в 2020 году он получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление возглавляемой Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов в медицинской отрасли.

Также сообщалось об уголовном деле бывшего председателя УИК, которая на выборах губернатора, по данным следствия, допустила вброс бюллетеней.

23 марта вечером президент Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона он не назначил. Областное правительство 24 марта подало в отставку.