Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 219+574 083

СК предъявил обвинение двум пензенским чиновникам, попавшимся на взятке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Пензенской области главе администрации Пензенского района и главе Алферьевского сельсовета, задержанным по подозрению во взяточничестве, предъявили обвинения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону. По версии следствия, глава района получил взятку от главы сельсовета.

Дело пензенского губернатора Белозерцева

О задержании обоих стало известно ранее в четверг. Меру пресечения им определят в пятницу.

Следствие считает, что взятка в 200 000 рублей была передана 24 марта, глава сельсовета был посредником. Взятку чиновникам дал гендиректор компании за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории района.

На сайте районной администрации говорится, что главой района с 2016 года является Сергей Козин. Ранее занимал пост замминистра финансов региона, в 2010 году был главой администрации города Кузнецка.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан и арестован по подозрению в коррупции. По данным следствия, в 2020 году он получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление возглавляемой Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов в медицинской отрасли.

Также сообщалось об уголовном деле бывшего председателя УИК, которая на выборах губернатора, по данным следствия, допустила вброс бюллетеней.

23 марта вечером президент Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона он не назначил. Областное правительство 24 марта подало в отставку.

Хроника 21 – 25 марта 2021 годаДело пензенского губернатора Белозерцева
Иван Белозерцев Пензенская область Пензенский район СКР Алферьево

Новости по теме

Новости

Вертолет Ка-32 разбился под Калининградом

Что произошло за день: четверг, 25 марта

Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии

Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии

Назвавший Холокост мифом профессор стал фигурантом уголовного дела

Юлию Галямину лишили мандата муниципального депутата

Экс-директора департамента Минкультуры Бориса Мазо доставили в Россию

Экс-директора департамента Минкультуры Бориса Мазо доставили в Россию

Навального обследовал невролог

РКН пояснил, что паспортные данные для регистрации в соцсетях не понадобятся

РКН пояснил, что паспортные данные для регистрации в соцсетях не понадобятся

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами
Пандемия коронавируса

В Смольном допустили новую волну COVID-19 в Петербурге в мае-июне

В Смольном допустили новую волну COVID-19 в Петербурге в мае-июне
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');