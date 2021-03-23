При помощи Белозерцева "Биотек" получил госконтракты на 550 млн руб.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев Фото: Басманный суд/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Арестованный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев использовал свои полномочия для покровительства в 2020 году коммерческой деятельности компании "Биотек" на получении восьми госконтрактов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Собеседник агентства со ссылкой на выводы следствия сообщил, что в течение 2020 года при покровительстве Белозерцева ОАО "Фармация", которая входит в "Биотек", стала победителем в семи аукционах, по результатам которых заключило госконтракты на общую сумму более 295 млн рублей. Также губернатор обеспечил победу компании в аукционе на оказание услуг медучреждениям области в 2021-2022 годах на сумму более 255 млн рублей.

Госконтракты касались оказания услуг по контролю качества, приобретения и доставке лекарств, реактивов, медизделий, закупаемых для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

По словам источника, в настоящее время следствие расследует три эпизода получения губернатором взяток.

Так, считают следователи, в начале 2020 года глава группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель "лично передал в пользование Белозерцеву за покровительство автомобиль "Мерседец-Бенц" стоимостью более 5 млн рублей, формально находящийся в пользовании "Биотек" по договору лизинга". Летом того же года Шпигель и его супруга, по версии следствия, "передали в качестве взятки в Москве замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федору Федотову и водителю данного представительства Геннадию Маркову 20 млн рублей, которые они уже в Пензе передали Белозерцеву".

Третий эпизод связан с получением Белозерцевым в качестве взятки наручных часов Breguet, стоимостью не менее 5,7 млн рублей. Взятку губернатору передала супруга Шпигеля Евгения через посредника Маркова, рассказал собеседник агентства. Белозерцев ранее заявлял, что хотел вернуть часы, когда узнал их стоимость, но не успел из-за пандемии.

Басманный суд отправил под арест всех шестерых обвиняемых. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статье УК "Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве".

По данным СКР, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.