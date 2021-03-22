Экс-главе пензенской УИК предъявлено обвинение во вбросе на выборах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в фальсификации итогов голосования бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК) Пензенской области, сообщается на сайте областного управления СКР.

По данным следствия, 13 сентября 2020 года в единый день голосования при проведении выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения.

"Обвиняемая поставила отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом председатель участковой избирательной комиссии знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель комиссии неверно подсчитала голоса, внеся в протокол несоответствующие действительным итогам голосования сведения. Ей предъявлено обвинение по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования).