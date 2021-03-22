Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:39Заразились
на 22.03В России 4 466 153+9 284В мире 123 207 571+393 775

Экс-главе пензенской УИК предъявлено обвинение во вбросе на выборах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в фальсификации итогов голосования бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК) Пензенской области, сообщается на сайте областного управления СКР.

По данным следствия, 13 сентября 2020 года в единый день голосования при проведении выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения.

"Обвиняемая поставила отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом председатель участковой избирательной комиссии знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель комиссии неверно подсчитала голоса, внеся в протокол несоответствующие действительным итогам голосования сведения. Ей предъявлено обвинение по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования).

Пензенская область

Новости

В Кремле не стали исключать никаких потенциальных санкционных угроз

Компании и ИП получат субсидию при найме стоящих на учете безработных

Компании и ИП получат субсидию при найме стоящих на учете безработных
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Кремль не исключил отстранения от должности губернатора Белозерцева

Полицейский застрелил пациента, напавшего на врачей в Подмосковье

Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития СПГ

"Яндекс" в рамках "антипиратского меморандума" удалил более 15 млн ссылок

"Яндекс" в рамках "антипиратского меморандума" удалил более 15 млн ссылок
Навальный попал в больницу

Суд отклонил жалобу защиты Навального на бездействие следствия

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Следствие попросило суд арестовать губернатора Белозерцева

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 9,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Губернатору Пензенской области предъявлено официальное обвинение

Губернатору Пензенской области предъявлено официальное обвинение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');