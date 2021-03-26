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Песков объяснил отсутствие назначения врио пензенского губернатора

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президенту нужно время, чтобы выбрать врио губернатора Пензенской области, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ему напомнили, что в регионе несколько дней никто не исполняет обязанности губернатора.

"Президенту потребовалось определенное время, чтобы принять решение, и как только это решение будет финализировано, мы вам сообщим", - ответил Песков.

Ивана Белозерцева задержали 21 марта, а на следующий день он был арестован по обвинению в получении взяток. Он вину не признает.

23 марта Путин своим указом досрочно освободил его от должности губернатора в связи с утратой доверия. На следующий день в отставку подало правительство региона, при этом чиновники остались на местах в статусе и.о. до формирования новой администрации.

Указа о назначении врио губернатора до сих пор нет.

Хроника 21 – 26 марта 2021 годаДело пензенского губернатора Белозерцева
Иван Белозерцев Владимир Путин Пензенская область Дмитрий Песков

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