Осужденному в РФ американцу Риду назначили еще одну психиатрическую экспертизу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил еще одну психолого-психиатрическую экспертизу по уголовному делу в отношении студента из Техаса Тревора Рида, получившего девять лет колонии за нападение на полицейских летом 2019 года.

На этот раз экспертиза пройдет в стационаре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в пятницу.

Дата, когда суд вернется к процессу, станет известна после того, как туда вернутся материалы уголовного дела, добавили в пресс-службе.

Ранее Мосгорсуд уже назначал аналогичную экспертизу в отношении Рида, однако она проводилась в амбулаторных, а не стационарных условиях. О ее результатах официально пока не сообщалось.

На рассмотрении Мосгорсуда находятся апелляционные жалобы на приговор Риду.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Дело Тревора Риад

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома №106 около Ленинградского шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Патрульные силой усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был сильно пьян.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне и указывали на необходимость его освобождения.