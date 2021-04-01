В ОНК рассказали о результатах первой психиатрической экспертизы американца Рида

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Первая психиатрическая экспертиза студента из Техаса Тревора Рида, получившего девять лет колонии за нападение на полицейских летом 2019 года, не установила, был ли он вменяем в момент совершения преступления.

"Со слов самого Рида, сначала врачи сказали ему, что экспертизой установлено, что в момент совершения преступления он был невменяем. Однако после, в официальном документе он прочитал, что проведенная экспертиза не смогла однозначно установить, был ли он вменяем в момент совершения преступления", - сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, посетившая Рида в СИЗО.

При этом в целом, экспертизой установлено, что Рид вменяем.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Меркачева также сообщила, что Рид просит, чтобы до и после повторной экспертизы его не оставляли в психиатрической лечебнице при "Бутырке".

"Он сказал, что очень не хочет находиться в "Бутырке" (психиатрическом отделении при СИЗО - ИФ). В прошлый раз, когда его в центр Сербского везли, его оставили в Бутырке, он провел там больше недели. Он больше не хочет туда, говорит, что там ужасные условия, потому что все, кто с ним там находился, по его словам, были психически больными людьми", - сказала член ОНК.

По ее словам, Рид "обратился к правозащитникам, чтобы его напрямую отвезли сразу, минуя психбольницу Бутырки".

Американец утверждает, что во время нахождения в психиатрическом отделении ему пытались давать таблетки. "А он согласия на лечение не давал, тем более что ничем не болен",- сказала Меркачева.

Вторая экспертиза

В марте Мосгорсуд назначил стационарную психолого-психиатрическую экспертизу по делу в отношении Рида. Это уже вторая такая экспертиза, в отличие от первой она будет проводиться в стационаре.

Первая экспертиза в отношении Рида была назначена в феврале, однако она проводилась в амбулаторных, а не стационарных условиях. О ее результатах официально пока не сообщалось.

Дата, когда суд вернется к процессу, станет известна после того, как туда вернутся материалы уголовного дела, добавили в пресс-службе.

На рассмотрении Мосгорсуда находятся апелляционные жалобы на приговор Риду.

Дело Тревора Рида

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что в Москве возле дома N106 около Ленинградского шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне и указывали на необходимость его освобождения.