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В Белгородской области до сих пор нет назначенного Путиным врио губернатора

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пока не назначил врио губернатора Белгородской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На брифинге журналисты отметили, что Белгородская область осталась без губернатора на фоне обострения ситуации с коронавирусом.

Песков возразил, что "врио в любом случае есть, в любом случае есть человек, который сидит на хозяйстве".

"В данном случае это не означает, что там не ведется работа. Все-таки приоритет - обеспечение абсолютной бесперебойности работы региональных властей", - добавил пресс-секретарь.

Евгений Савченко, который руководил Белгородской областью с 1993 года и переизбрался в очередной раз в 2017 году, неожиданно объявил о досрочной отставке 17 сентября, после единого дня выборов. Он объяснил, что избрался в Белгородскую областную думу и после этого перейдет в Совет Федерации. В связи с этим он направил в Москву прошение об отставке. В этот же день он представил региональным чиновникам нового вице-губернатора Дениса Буцаева.

22 сентября стало известно, что Белгородская областная дума приняла отставку Савченко, единогласно назначила его сенатором и по его рекомендации назначила Буцаева врио губернатора. После этого на сайте Кремля появился указ об отставке Савченко.

Евгений Савченко Белгородская область Владимир Путин Совет Федерации Денис Буцаев Дмитрий Песков коронвирус

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