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Макрон назвал соперничество с COVID-вакцинами подобием мировой войны

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны столкнулись с "мировой войной нового типа", имея дело с действиями России и Китая, которые пытаются через поставки вакцин против коронавируса получить влияние.

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По его словам, европейским странам нужно принять меры, чтобы не зависеть от других в вопросе вакцин от COVID-19.

"Нам нужен суверенитет в этом вопросе. Мы должны быть в состоянии производить вакцины. Сейчас мы работаем над тем, чтобы быть готовыми производить вакцины второго поколения (от коронавируса - ИФ)", - приводит слова Макрона газета Le Figaro.

Макрон предупредил, что коронавирус никуда не денется, и борьбу против него нужно будет продолжать. "Вирус будет здесь. Он будет распространяться, мутировать, и нам предстоит реагировать на это. Сейчас мы работаем над тем, чтобы ЕС был способен противостоять этим штаммам вируса", - сказал президент Франции.

Эммануэль Макрон коронавирус

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