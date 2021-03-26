Три сотрудницы УИК в Чувашии оштрафованы за вброс бюллетеней

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Чувашии бывший председатель и два бывших члена участковой избирательной комиссии оштрафованы судом по делу о фальсификации бюллетеней и итогов голосования, сообщили в СК.

Суд и следствие установили, что 11-13 сентября 2020 года, когда проходили выборы главы Чувашии, депутатов Урмарского районного собрания и депутатов собрания Мусирминского сельского поселения, председатель УИК, чтобы отчитаться о высокой явки, поручила двум членам комиссии написать фиктивные заявления от имени избирателей о голосовании вне участка. Затем они от имени 47 избирателей подделали 141 бюллетень. Председатель собственноручно поместила фальшивые документы в урны.

В результате поддельные бюллетени были учтены при подсчете голосов, хотя реальные люди по ним не голосовали.

Подсудимым назначили штрафы от 68 000 до 244 000 рублей.