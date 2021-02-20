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Дело завели на члена УИК, ударившего полицейского 31 января в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Фигурантом очередного уголовного дела о насилии в отношении полицейских на несогласованной акции 31 января в Москве стал член участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Руководитель Главного следственного управления СК по Москве возбудил уголовное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова в субботу журналистам.

По версии следствия, 31 января 43-летний мужчина, "участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Комсомольской площади, нанес сотруднику ОМОНа удар кулаком в область туловища".

31 января в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналогичные акции прошли в регионах страны и 23 января. В столице 2 февраля также прошла акция протеста после того, как Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Москва

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