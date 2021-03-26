В "Норникеле" обещали не добиваться целей по добыче ценой безопасности

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" не будет добиваться максимизации производственной программы 2021 года "любой ценой", приоритетом остается безопасность, сказал "Интерфаксу" старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами "Норникеля" Сергей Дубовицкий.

С начала года у "Норникеля" затопило ключевые рудники Талнахского месторождения "Таймырский" и "Октябрьский", а на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение зданий с жертвами. После этого группа сократила прогноз по производству металлов на 15-20%. Ожидается, что рудник "Октябрьский" постепенно восстановит добычу во второй половине апреля - мае, "Таймырский" - в июне.

"Норникель" не планирует "добиваться получения металла любой ценой", отметил Дубовицкий. По его словам, компания придерживается своего базового плана по срокам безопасного восстановления работы на рудниках.

"На сегодняшний день мы ориентируемся на то, чтобы обеспечить выполнение этого производственного плана. Этот план не просто дает определенные производственные результаты, он дает надежное и безопасное техническое решение. Не хотелось бы мотивировать наш коллектив на получение дополнительного металла любой ценой", - подчеркнул он.

"Безусловно, перед компанией стоит задача по максимизации производственной программы. Но в этой ситуации основным приоритетом является обеспечение надежности и безопасности производства. Руководство компании приняло бескомпромиссные решения в этой ситуации. Как только стало понятно, что продолжение действий может не соответствовать требованиям к ведению операционной деятельности, она была сразу прекращена, и весь фокус был сделан на ликвидацию последствий", - сказал он.

Дубовицкий добавил, что в ситуации сохраняется доля неопределенности с учетом горно-геологических условий. Вместе с тем, "Норникель" не ожидает превышения ориентира по capex из-за последствий ликвидации затопления на рудниках и ремонтов на Норильской обогатительной фабрике.

Капвложения "Норникеля", по прогнозу компании, вырастут почти на 80% в этом году, до $3-3,4 млрд. Рост происходит на фоне старта или развития инвестиционных циклов по крупным проектам, среди которых третий этап расширения Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) до 18 млн тонн и экологический Серный проект.

Также в этом году ожидаются инвестиционные решения по двум другим проектам: строительству третьего плавильного агрегата на Надеждинском металлургическом заводе на 850 тыс. тонн и нового медерафинировочного цеха на Кольской ГМК на 150 тыс. тонн меди ("Большая медь", бюджет около 100 млрд рублей до 2025 года).

Пик инвестпрограммы наступит в 2022 - 25 гг, когда ежегодные капвложения возрастут до $3,5 - 4 млрд, ожидает "Норникель".

Удвоение программы (к традиционному годовому уровню ниже $2 млрд) потребовало оформления новых проектов, создания внутреннего центра компетенций по управлению инвестпроектами и развития рынка подрядных работ в рамках изолированного Норильского промрайона. Эта работа проводится, что дает ГМК "гораздо больший уровень уверенности в возможности эффективного освоения повышенной инвестиционной программы", отметил Дубовицкий.

Среди будущих проектов - строительство с нуля Норильской обогатительной фабрики в другом месте с большей мощностью - от 11 до 14 млн тонн руды (мощность действующей фабрики - около 9 млн тонн). Новая фабрика, вероятно, будет вводиться в строй очередями к 2025 году. До момента ввода новой фабрики действующая НОФ продолжит работать.