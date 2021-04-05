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Росприроднадзор отказался от иска к "Норникелю" на 12,55 млн рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор отказался от иска к "Норникелю" на 12,55 млн рублей, поскольку компания добровольно возместила этот ущерб, нанесенный тундре летом из-з сброса сточных вод из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ).

Арбитраж Красноярского края прекратил производство по этому иску Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора к ГМК, говорится в материалах суда. Иск был подан в суд 25 февраля.

В конце июня 2020 года в технологической зоне ТОФ под Норильском произошел несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. По данным Росприроднадзора, на прилегающие участки тундровой зоны было сброшено около 3,44 тыс. кубометров воды из хвостохранилища, что привело к ухудшению качества земель. По данным единой дежурной диспетчерской службы Норильска, из-за перекачки отходов из хвостохранилища существовала угроза попадания стоков в реку Хараелах.

В "Норникеле" объяснили, что незадолго до этого в отстойном пруду хвостохранилища ТОФ резко поднялся уровень воды, и для предотвращения возможных нештатных ситуаций руководство фабрики решило откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию.

"Таким образом, было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики", - отметил комппния.

Позже по результатам внутреннего расследования "Норникель" принял решение об увольнении директора и главного инженера ТОФ, а также заместителя главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений. В компании при этом утверждали, что анализ проб воды из пруда-отстойника показл, что ее разлив не мог нанести значимого вреда окружающей среде.

Красноярский край Норникель Хараелах ТОФ Росприроднадзор Арбитраж Красноярского края

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