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Врио пензенского губернатора оставил большинство министров на их постах

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сохранил большую часть сотрудников аппарата регионального правительства, например, и.о. премьер-министра Николая Симонова, но уволил министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Должности сохранили врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, врио заместителя председателя регионального правительства Вячеслав Космачев, Олег Ягов, Лариса Рябихина, Валерий Беспалов.

Прежний губернатор Иван Белозерцев был задержан 21 марта и на следующей день арестован по обвинению в коррупции. 23 марта президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. На следующий день в отставку подало правительство региона, при этом чиновники остались на местах в статусе и.о. до формирования новой администрации.

26 марта Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области, на следующий день чиновник был представлен региональной администрации и Заксобранию, а 28 марта он подписал постановление об отставке правительства, поручив членам правительства поручено исполнять свои полномочия до формирования нового состава.

Пензенская область Иван Белозерцев Олег Мельниченко Владимир Путин Александр Москвин Николай Симонов

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