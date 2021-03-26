Путин поручил продолжить арктические экспедиции ВМФ для усиления безопасности РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Арктические комплексные экспедиции Военно-морского флота РФ будут продолжены в целях усиления военной безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Проведенный комплекс учебно-боевых, научных исследований, всех этих мероприятий продемонстрировал способность и готовность российского Военно-морского флота действовать в суровых северных широтах. Экипажи подводных лодок, самолетов военно-транспортной, истребительной авиации, а также арктических мотострелковых подразделений показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики", - сказал Путин на встрече с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым.

Он отметил, что были подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях.

"Проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации - продолжить", - поручил Путин.

Президент передал слова благодарности всему личному составу, участвовавшему в экспедиции, учениях, за проявленное мужество, самоотверженность и профессионализм.

Путин подчеркнул, что эта арктическая экспедиция не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории России.