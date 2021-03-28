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Врио пензенского губернатора отправил правительство в отставку

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление об отставке правительства. Соответствующий документ размещен на сайте правительства региона.

Этим же постановлением членам правительства поручено исполнять свои полномочия до формирования нового состава.

26 марта президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Мельниченко временно исполняющим обязанности

Дело пензенского губернатора Белозерцева

губернатора Пензенской области.

Экс-губернатор региона Иван Белозерцев был ранее задержан, а затем арестован по подозрению в коррупции. По версии следствия, чиновник с января по сентябрь 2020 года получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его жены и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 млн рублей. За это "БИОТЭК" получал преимущество при заключении госконтрактов, связанных с приемкой, контролем качества и сроков годности за лекарствами и медицинскими изделиями, которые закупались на бюджетные деньги для нужд региона.

Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белозерцева в связи с утратой доверия.

Досрочные выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

Пензенская область Олег Мельниченко

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