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Досрочные выборы мэра Якутска завершились

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Трехдневные досрочные выборы главы Якутска завершились, все избирательные участки закрыты.

Как сообщили "Интерфаксу" в Якутской городской территориальной избирательной комиссии, участки закрылись в 20:00 по местному времени, начался подсчет голосов.

По состоянию на 18 часов проголосовало 75 тыс. 85 избирателей. Процент принявших участие 37,63%. На выборах мэра города в 2018 году участие приняли 82 тыс. 854 избирателя (44,35%).

Как сообщалось, мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января сообщила, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы Якутска был назначен первый заместитель Евгений Григорьев "до вступления в должность вновь избранного главы".

Досрочные выборы главы Якутска проводились с 26 по 28 марта.

На должность главы города претендуют шесть человек: Виталий Обедин ("Справедливая Россия"), Савва Михайлов (КПРФ), Евгений Рябченко (ЛДПР), Евгений Григорьев ("Единая Россия"), Иван Комаров ("Гражданская платформа") и Айал Прокопьев ("Родина").

Якутск

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