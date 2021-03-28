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И.о. мэра Якутска лидирует на выборах главы города

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев ("Единая Россия") лидирует на досрочных выборах главы города по итогам обработки 88,52% протоколов.

В Якутской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) сообщают, что у Григорьева 43,73% голосов.

У Виталия Обедина ("Справедливая Россия") - 40,16%, Саввы Михайлова (КПРФ) - 11,39%.

По данным ТИК, в нынешних выборах приняли участие 41,04% избирателей. На прошлых выборах в 2018 году явка была немного больше - 44,35%.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января объявила, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы Якутска был назначен первый заместитель Евгений Григорьев "до вступления в должность вновь избранного главы".

Досрочные выборы главы Якутска проводились с 26 по 28 марта.

Якутск Евгений Григорьев

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