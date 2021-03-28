Явка на выборах главы Якутска составила 25,75% за два дня

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 12:00 (6:00 мск) на выборах мэра Якутска проголосовало 25,75% избирателей, сообщается на сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

В списки избирателей включен 199 561 человек. Уже проголосовали 51 394 человека, или 25,75% зарегистрированных избирателей.

Досрочные выборы главы Якутска проводятся с 26 по 28 марта.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января сообщила, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы Якутска был назначен первый заместитель Евгений Григорьев "до вступления в должность вновь избранного главы".

На должность главы города претендуют шесть человек: Виталий Обедин ("Справедливая Россия"), Савва Михайлов (КПРФ), Евгений Рябченко (ЛДПР), Евгений Григорьев ("Единая Россия"), Иван Комаров ("Гражданская платформа") и Айал Прокопьев ("Родина").