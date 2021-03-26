Сенатора Мельниченко прочат на должность врио главы Пензенской области
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, вероятно, станет член Совета Федерации Олег Мельниченко, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Врио губернатора Пензенской области будет назначен сенатор Олег Мельниченко", - сказал источник.
Прежний губернатор региона Иван Белозерцев стал фигурантом уголовного дела о взятке и был отстранен от занимаемой должности.
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