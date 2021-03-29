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Посол России в США еще не представил доклад Путину после приезда в Москву

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов пока не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что "идут постоянные доклады и по линии МИД, и по линии специальных ведомств".

"Сейчас проводится анализ, ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить, но, безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Антонов прибыл в Москву 21 марта. Он был приглашен в российскую столицу после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве, которые в Кремле назвали "очень плохими высказываниями".

Как сообщили в МИД РФ, в Москве у посла Антонова состоятся консультации во внешнеполитическом и других профильных ведомствах, чтобы проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". Антонов сообщил, что в ходе консультаций в Москве предстоит "посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть".

При этом Антонов заявил, что "у двух великих держав, двух постоянных членов Совета безопасности, которые несут особую ответственность за международный мир и безопасность, нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами".

Сроки возвращения посла России в США пока неизвестны, будут определяться российским руководством.

США Дмитрий Песков Анатолий Антонов

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